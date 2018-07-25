Исследование: россияне предпочитают отечественные лекарства

По данным опроса, проведенного холдингом «Ромир», произведенные в России медикаменты покупают 69 процентов жителей нашей страны. Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на опубликованное холдингом исследование, лекарственные препараты отечественного производства мужчины покупают чаще женщин, а люди постарше — значительно больше молодых. Тем не менее, даже те, кто пользуется импортными препаратами, готовы перейти на их российские аналоги по рекомендации лечащего врача или просто из-за более низкой цены.

Эксперты холдинга также указывают на то, что россияне стали все чаще предпочитать отечественные лекарства и только 10 процентов россиян не доверяют нашим фармацевтическим компаниям.

Такие выводы исследователи делают на основании опроса 1800 человек по всем регионам России, в городах разной численности населения и только трудоспособного возраста (от 20 до 60 лет).