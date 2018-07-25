Ещё
Исследование: россияне предпочитают отечественные лекарства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа

Исследование: россияне предпочитают отечественные лекарства 

Свободная пресса 48 минут назад
По данным опроса, проведенного холдингом «Ромир», произведенные в России медикаменты покупают 69 процентов жителей нашей страны. Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на опубликованное холдингом исследование, лекарственные препараты отечественного производства мужчины покупают чаще женщин, а люди постарше — значительно больше молодых. Тем не менее, даже те, кто пользуется импортными препаратами, готовы перейти на их российские аналоги по рекомендации лечащего врача или просто из-за более низкой цены.
Эксперты холдинга также указывают на то, что россияне стали все чаще предпочитать отечественные лекарства и только 10 процентов россиян не доверяют нашим фармацевтическим компаниям.
Такие выводы исследователи делают на основании опроса 1800 человек по всем регионам России, в городах разной численности населения и только трудоспособного возраста (от 20 до 60 лет).
Ранее «СП» писала о том, что член Совета Федерации от Курганской области Сергей Лисовский призвал россиян отказаться от импортных лекарств и лечиться аскорбинкой и марганцовкой.
Новости по теме: Вице-спикер Госдумы предложил заменить лекарства из США народными средствами
Свободная пресса: последние новости
Россияне больше не в силах платить ипотеку Россияне рассказали, где чинят свои машины Сокращение числа жителей России сравнимо с населением крупных городов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас29
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Россия нашла «ахиллесову пяту» США196
По пути из Новосибирска в Томск пропал самолет2
Музыкант плюнул в фанатку пивом и спас ей жизнь12
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
00:47
Россия нашла «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение