Когда потребители предпочтут отечественные лекарства импортным?

Москва, 25 июля — «Вести. Экономика» Россияне готовы приобретать отечественные лекарства, но не уверены в их качестве. Склонить их к покупке может фактор цены или рекомендации специалистов.

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Исследование холдинга ∎Ромир∎ показало, что предпочтение отечественным препаратам отдают 69% россиян. Импортные лекарства выбирает 31% опрошенных. Препараты местного производства выбирают 71% опрошенных мужчин и 66% женщин. При этом среди молодых людей в возрасте до 25 лет российские медикаменты предпочитают лишь 60%, а в группе респондентов с высокими доходами таких 58%. За год число россиян, голосующих рублем за отечественных производителей, увеличилось на 11%. В 2017 году таких было 58%. Причем две трети тех, кто сейчас покупает импортные препараты, готовы перейти на российские аналоги. Для этого им нужна информация и ряд других условий. 38% нужна рекомендация врача или фармацевта. Конкурентные цены привлекут 23% респондентов. 8% заявили, что приобрели бы отечественные препараты, если бы знали о их наличии, поскольку ценят российские бренды. Правда, 29% респондентов точно не намерены отказываться от покупки импортных лекарств, оказалось всего 29%. 19% из них назвали причиной качество медикаментов. Эти граждане полагают, что у зарубежных препаратов оно выше, чем у российских. 10% не доверяют российским фармкомпаниям. Этот показатель не меняется с прошлого года. Получается, что при переходе покупателей с импортных препаратов на отечественные, решающую роль играют стоимость лекарств и рекомендации врачей. ∎Цена российских медикаментов по определению должна быть ниже. Таким образом, импортозамещению в области производства лекарств в первую очередь мешает или отсутствие российских аналогов, или недостаточная информированность медицинских работников об их наличии∎, — говорится в исследовании ∎Ромира∎.