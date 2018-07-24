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ТОП-10 самых «женских» марок автомобилей
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ТОП-10 самых «женских» марок автомобилей 

Автостат 43 минуты назад
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело опрос автовладельцев, на основании которого экспертам удалось составить рейтинг самых «женских брендов» — марок, которыми предпочитают владеть женщины. Выяснилось, что лидирует тут китайская Chery, у автомобилей которой 22,1% собственников (из числа участников опроса) — женщины. На втором месте по этому показателю находится Daewoo (19,5%). Далее практически с одинаковыми результатами следуют Datsun и Lifan (17,4% и 17,2% соответственно), а замыкает пятерку лидеров Peugeot (16,6%). Кроме перечисленных марок, в ТОП-10 самых «женских» входят: Citroen (15,3%), Suzuki (14,4%), Geely (14%), Hyundai (13%) и Opel (12%). Отметим, что в ходе исследования было суммарно обработано более 180 тысяч анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет. Опросы проводились впериод с 2015 по 2018 годы, при этом учитывались марки, количество анкет по которым составило не менее 300 штук. Заметим также, что количество мужчин, принявших участие в опросе, значительно превосходило число женщин-участниц (90,4% и 9,6% соответственно). ТОП «самых мужских» марок смотрите здесь
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