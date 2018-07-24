В Подмосковье 65% жителей довольны качеством благоустройства территорий

Московской области 65% участников опроса отметили, что довольны качеством благоустройства территорий муниципалитетов, самые высокие оценки благоустройству дали жители городских округов Электрогорск , Краснознаменск и Восход, говорится в сообщении пресс-службы регионального Госадмтехнадзора.

В ведомстве подвели итоги опроса жителей Подмосковья о состоянии благоустройства и происходящих в этой сфере изменений. Свое мнение высказали более 21 тысячи человек. Отбор респондентов производился на улицах и в общественных местах населенных пунктов Подмосковья. Опрос происходил методом личного интервьюирования.

«В ходе проводившихся исследований был отмечен достаточно высокий уровень удовлетворенности людей качеством благоустройства в муниципальных образованиях региона. 65% респондентов сообщили, что в той или иной мере довольны качеством благоустройства территории в Московской области. Затруднились с принятием решением менее 1% лиц, принимавших участие в опросе», — сказала глава Госадмтехнадзора региона Татьяна Витушева

Она отметила, что самые высокие оценки благоустройству были даны жителями городских округов Электрогорск, Краснознаменск, Восход, Лосино-Петровский Химки , Шаховская, Молодежный, Реутов и Серебряные Пруды.

При этом, как подчеркнула Витушева, почти 70% опрошенных положительно оценили изменения в благоустройстве региона, происходящие за последние три года. По мнению менее 20% респондентов, за три года ситуация не поменялась. Затруднились с ответом 3,8% участников опроса.

Рошаль, Ликино-Дулево, Орехово-Зуево, «Почти единодушно (более 80%) отметили положительную динамику в благоустройстве жители городских округов Восход, Электрогорск, Бронницы Люберцы , Лосино-Петровский, Егорьевск Ивантеевка , Шаховская, Электросталь Серпухов , Дзержинский и Химки. Еще в 33 муниципальных образованиях положительно оценили перемены в благоустройстве трех последних лет не менее 60% респондентов», — уточнила руководитель надзорного ведомства.

Витушева также отметила, что практически все перечисленные муниципалитеты находятся в «зеленой зоне» рейтинга чистоты, порядка и благоустройства, составляемого Госадмтехнадзором Московской области по итогам каждого сезона.

По мнению жителей, выраженному в результатах опроса, наиболее эффективно в области ведется обустройство освещения дворов и улиц, установка и содержание детских игровых площадок, благоустройство мест массового отдыха: парков, скверов, пешеходных зон.