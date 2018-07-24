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Читатели газеты «Дегунинские вести» на ЧМ-2018 следили в основном за матчами сборной России — опрос
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Читатели газеты «Дегунинские вести» на ЧМ-2018 следили в основном за матчами сборной России — опрос 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Редакция газеты «Дегунинские вести» подвела итоги прошедшего на сайте издания опроса. В этот раз читателям предлагалось рассказать о том, какие матчи мундиаля они посмотрели. Как выяснилось, наибольшее число респондентов — 35% — смотрели матчи только с участием сборной России.
Все прошедшие матчи ЧМ-2018 увидели 24% болельщиков из Восточного Дегунина. Такое же число проголосовавших отметило вариант «Просматриваю матчи отдельных интересующих меня команд». Не смотрели прошедший чемпионат только 17% активных читателей газеты «Дегунинские вести».
В общей сложности свое мнение выразили 37 человек. Новое голосование будет запущено на сайте газеты «Дегунинские вести» в скором времени. (мю)
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