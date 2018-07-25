Большинство россиян ждут лучшего отношения к России после Чемпионата мира

При этом большинство респондентов (83%) поддерживают проведение в стране международных спортивных соревнований после прошедшего футбольного первенства. О возможном ухудшении отношения к России после проведения ЧМ-2018 заявили 1% опрошенных, о том, что отношение к РФ не изменится — 22%.

Считают, что чемпионат мира по футболу принес стране больше пользы, чем вреда 71% респондентов, с ними не согласны 9%, еще 15% считают, что ничего не изменилось. Россияне, отметившие пользу чемпионата для страны, считают, что проведение спортивных соревнований укрепило имидж страны (60%), способствовало развитию туризма (16%).

При этом половина опрошенных считает, что соревнования не окупятся, 31% считает, что эти деньги можно было бы использовать на другие нужды.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 16 июля 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.