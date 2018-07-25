Ещё
Большинство россиян ждут лучшего отношения к России после Чемпионата мира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Большинство россиян ждут лучшего отношения к России после Чемпионата мира 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Большинство россиян (72%) считают, что после проведения в России чемпионата мира по футболу отношение других стран к ней улучшится, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом большинство респондентов (83%) поддерживают проведение в стране международных спортивных соревнований после прошедшего футбольного первенства. О возможном ухудшении отношения к России после проведения ЧМ-2018 заявили 1% опрошенных, о том, что отношение к РФ не изменится — 22%.
Считают, что чемпионат мира по футболу принес стране больше пользы, чем вреда 71% респондентов, с ними не согласны 9%, еще 15% считают, что ничего не изменилось. Россияне, отметившие пользу чемпионата для страны, считают, что проведение спортивных соревнований укрепило имидж страны (60%), способствовало развитию туризма (16%).
При этом половина опрошенных считает, что соревнования не окупятся, 31% считает, что эти деньги можно было бы использовать на другие нужды.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 16 июля 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.
Последние новости
Израиль не смог перехватить две ракеты "Точка" с помощью новейшей ПРО Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Покончившая с собой активистка Femen оставила предсмертную записку
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма440
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку307
Заявление Лолиты грозит международным скандалом259
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом19
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина228
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение