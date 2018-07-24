Читатели газеты «Дмитровец» проводят свободное время с семьей — опрос

Редакция газеты «Дмитровец» подвела итоги очередного опроса. В этот раз читателям предлагалось рассказать о том, как они проводят свое свободное время. Согласно результатам, половина респондентов предпочитает проводить досуг с семьей.

Ответ «Провожу отдых культурно — посещаю выставки, концерты» выбрал 31 процент проголосовавших. За вариант «Провожу отдых активно — уезжаю на природу, занимаюсь спортом» проголосовали 14 процентов опрошенных. Посвятить свободное время любимому хобби готовы только пять процентов активных читателей районной газеты Дмитровского.

В опросе приняли участие 36 человек. В скором времени на сайте газеты «Дмитровец» будет запущено новое голосование. (мю)