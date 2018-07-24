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Знаменитый «Чупа-Чупс» у Воронежского госуниверситета могут убрать
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Знаменитый «Чупа-Чупс» у Воронежского госуниверситета могут убрать 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Вуз запустил опрос о новом памятнике перед главным корпусом. Воронежский госуниверситет во вторник, 24 июля, запустил опрос о новой достопримечательности на Университетской площади. У горожан выясняют, что бы они хотели увидеть на месте памятника «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», более известного как «Чупа-Чупс». Несмотря на то, что на официальной страничке вуза в соцсети сообщается, что «в будущем времени место памятника „Пролетарии все стран, соединяйтесь!“ займёт новый культурный объект», в пресс-службе вуза информацию о планах на демонтаж «Чупа-Чупса» опровергают. — У нас нет информации, что что-то снесут. Мы просто выясняем, что горожане хотели бы увидеть на месте нынешнего памятника, — отметили в университете. В опросе, кстати, нет возможности проголосовать за сохранение «Чупа-Чупса». Итоги конкурса планируется подвести к сентябрю 2018. (function (d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName (s) [0]; if (d.getElementById (id)) return; js = d.createElement (s); js.id = id; js.src = «https://vk.com/js/api/openapi.js?157»; fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs);} (document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function () {if (!window.VK ||!VK.Widgets ||!VK.Widgets.Post ||!VK.Widgets.Post ("vk_post_-23339074_38576", -23339074, 38576, 'GAuRqsNpV9JW97uWXiw6M09rSg')) setTimeout (arguments.callee, 50);} ()); Однако сам факт запуска опроса о замене памятника «Пролетарии все стран, соединяйтесь!» на другой объект как минимум настораживает. Более того, в Воронеже уже рассматривали варианты других памятников на Университетской площади. Так, в 2009 году По поводу Маршака за углом члены художественного совета еще ничего не знают. Зато уже изучают памятник воеводе скульптур из Калача Александр Казинин предложил поставить памятник основателю Воронежа Семёну Сабурову на коне перед главным корпусом ВГУ — именно вместо вместо ансамбля «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Более того, уже была выбрана предварительная дата — День города-2012. Екатерина Трещикова
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