Во время ЧМ-2018 в Китае отмечалось более широкое использование мобильных приложений

Пекин, 24 июля / Синьхуа / — Согласно результатам онлайн опроса, обнародованным во вторник газетой China Youth Daily, мобильные приложения имели большое значение для тех, кто смотрел Чемпионат мира по футболу 2018 г.

В опросе приняли участие 2,006 респондентов, 84,4 проц. из которых родились в 80-90 гг.

Согласно полученным данным, 43,3 процента опрошенных публиковали комментарии в социальных сетях во время просмотра игр, и многие из них обсуждали матчи со своими друзьями в приложениях социальных сетей /40,5 процента/ или групповых чатах /26,1 процента/.

Среди опрошенных 66,8 процента смотрели матчи в прямом эфире по телевизору или через мобильные приложения и 53,7 процента делали прогнозы онлайн касательно исхода игр.

Помимо этого, результаты опроса свидетельствуют о том, что 93,2 процента респондентов посмотрели хотя бы одну игру минувшего Чемпионата мира и 27,8 процента посмотрели все матчи.

Директор института социологии при Тяньцзиньской академии общественных наук Чжан Баои отметил, что более широкое использование мобильных приложений для просмотра матчей являлось отличительной чертой Чемпионата мира по футболу 2018 г. по сравнению с предшествующим ЧМ.

"Это свидетельствует о развитии средств массовой информации и персонализированной коммуникации", — добавил он.