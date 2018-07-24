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Экономике России спрогнозировали просадку из-за роста НДС
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Экономике России спрогнозировали просадку из-за роста НДС 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Повышение НДС с 18 до 20 процентов чревато снижением роста ВВП на 0,6 процента, рассказала «Ленте.ру» руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.
«В отсутствие компенсирующих мер прямым последствием повышения ставки НДС будет вычет на уровне 0,6 процента ВВП из экономического роста и ускорение инфляции на 1 процентный пункт. Именно по этой причине правительство недавно понизило свой прогноз роста на 2019 год с 2,1 процента до 1,4 процента (наш прогноз составляет 1 процент)», — сказала Орлова.
По ее словам, к середине 2019 года уровень годовой инфляции может достичь 4,5-5 процента. «Следует понимать, что повышение НДС — это как разовый шок. После того, как он будет инкорпорирован в уровень цен и в бизнес-проекты компаний, его последствия будут исчерпаны. Иными словами, негативные эффекты от повышения НДС — это вопрос начала-середины 2019 года», — заключила экономист.
24 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019-го. Также документ закрепляет на нынешнем уровне — 30 процентов — страховые отчисления работодателей.
О будущем повышении НДС премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Предполагается, что дополнительные доходы бюджета пойдут на здравоохранение, образование и инфраструктурные проекты.
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