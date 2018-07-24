All-over-IP 2018: Какие каналы продаж эффективны? 

Организаторы форума All-over-IP 2018 приглашают принять участие в опросе, посвященном оценке каналов продаж систем безопасности.
Цель опроса — установить, какие каналы приносят наибольшую прибыль производителям и дистрибьюторам, а также выявить новые и перспективные каналы продаж.
Программа форума All-over-IP 2018 формируется в интересах каналов сбыта, которые системно работают с конечными потребителями. Это принесет больше эффекта от участия в форуме производителям и поставщикам.
Заполнившие анкету полностью и достоверно получат результаты опроса.
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