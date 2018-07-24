Более 80 процентов россиян смотрели ЧМ-2018 хотя бы минуту

Более 80 процентов россиян хотя бы минуту смотрели матчи чемпионата мира-2018, информирует компания Mediascope. Более половины из них (65 процентов) считают, что сборная России показала отличный результат.

"Общая аудитория чемпионата мира на домашних телеэкранах оказалась рекордной. 60 процентов населения посмотрели хотя бы час соревнований, а хотя бы на минуту любой из трансляций попали более 80 процентов населения, — говорится в исследовании. — На среднего жителя страны, независимо от того, смотрел ли он чемпионат, пришлось 9 часов суммарного просмотра матчей, а в некоторых регионах показатель достиг 13 часов. При этом треть наиболее активных зрителей чемпионата суммарно уделила ему за месяц проведения почти целые сутки… Больше половины зрителей (65 процентов) сказали, что они очень довольны выступлением сборной и считают, что команда показала отличный результат. Еще четверть осталась «скорее довольна» выступлением".

При этом 88 процентов зрителей сказали, что смотрели матчи дома. 15 процентов сказали, что смотрели игры в кафе или барах, 13 процентов — на дачах или в загородных домах, 10 процентов — в гостях.

Большинство зрителей чаще всего для просмотра матчей выбирали телевизор (75 процентов), четверть зрителей (25 процентов) использовала другие экраны для просмотра (компьютеры, смартфоны).