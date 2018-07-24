Врач Мясников: в ожирении россиян виноваты людские слабости и пищевая промышленность

«Главный враг россиян — это пищевая промышленность. И не потому бизнесмены хотят нам навредить, а потому что отказ от трансжиров и большого количества сахаров сделает себестоимость продуктов такой высокой, что мы не сможем их покупать», — сказал в эфире программы «60 минут» врач Александр Мясников , комментируя статистические данные о росте количества россиян с лишним весом.

"Во всем мире самый высокий факт риска для ожирения, онкологии и сердечных заболеваний — это колбасы. В 2015 году ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) ввела все колбасные изделия и ветчину, включая самые дорогие, в список канцерогенов равных курению", — подчеркнул врач.

Кроме того, Александр Мясников назвал важнейшем фактором ожирения генетическую предрасположенность: «Я думаю, что 50% ответственности за ожирение — это генетика, а остальные 50% — это наша слабость и пищевая промышленность».

России в 2017 году выросло число страдающих от ожирения граждан. Всего за последние пять лет показатель таких людей вырос на 30%. Согласно данным министерства здравоохранения страны, от лишнего веса страдает почти два миллиона россиян. В реальности доля страдающих от ожирения может быть еще выше, потому что далеко не все люди, имеющие лишний вес, обращаются к врачам.

Приморского края. Больше всего людей с диагностированным ожирением в Алтайском крае . Магаданская и Курганская области на втором и третьем месте соответственно. Реже всего ожирение в 2017 году диагностировалось у жителей Москвы