Ещё
Врач Мясников: в ожирении россиян виноваты людские слабости и пищевая промышленность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врач Мясников: в ожирении россиян виноваты людские слабости и пищевая промышленность 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
«Главный враг россиян — это пищевая промышленность. И не потому бизнесмены хотят нам навредить, а потому что отказ от трансжиров и большого количества сахаров сделает себестоимость продуктов такой высокой, что мы не сможем их покупать», — сказал в эфире программы «60 минут» врач Александр Мясников, комментируя статистические данные о росте количества россиян с лишним весом.
"Во всем мире самый высокий факт риска для ожирения, онкологии и сердечных заболеваний — это колбасы. В 2015 году ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) ввела все колбасные изделия и ветчину, включая самые дорогие, в список канцерогенов равных курению", — подчеркнул врач.
Кроме того, Александр Мясников назвал важнейшем фактором ожирения генетическую предрасположенность: «Я думаю, что 50% ответственности за ожирение — это генетика, а остальные 50% — это наша слабость и пищевая промышленность».
В России в 2017 году выросло число страдающих от ожирения граждан. Всего за последние пять лет показатель таких людей вырос на 30%. Согласно данным министерства здравоохранения страны, от лишнего веса страдает почти два миллиона россиян. В реальности доля страдающих от ожирения может быть еще выше, потому что далеко не все люди, имеющие лишний вес, обращаются к врачам.
Больше всего людей с диагностированным ожирением в Алтайском крае. Магаданская и Курганская области на втором и третьем месте соответственно. Реже всего ожирение в 2017 году диагностировалось у жителей Москвы и Приморского края.
В целом заметный рост числа людей с ожирением (более 25 процентов) отмечен в восьми регионах — Курской, Смоленской, Ивановской, Костромской, Ульяновской, Калужской и Ярославской областях, Кабардино-Балкарии и Ненецком автономном округе. Еще в 35 регионах этот показатель увеличился на 10 процентов.
Вести.Ru: последние новости
Росстат: в России сократилось количество бедных Китай постепенно отказывается от санкций в отношении КНДР Опрос: китайские потребители готовы бойкотировать американские товары
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян лишат желания иметь валюту125
Израиль сбил самолет205
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками107
Тяжелобольная Терехова не может говорить12
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест93
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение