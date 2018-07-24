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КПРФ проведет в центре Саратова митинг против пенсионной реформы
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КПРФ проведет в центре Саратова митинг против пенсионной реформы 

ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga» 2 часа назад
Фото: ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»
В субботу, 28 июля, в Мирном переулке Саратова состоится митинг КПРФ, посвященный протесту против пенсионной реформы. Об этом сегодня, 24 июля, в телефонной беседе с корреспондентом ИА «Свободные новости» сообщил депутат облдумы Николай Бондаренко.
По его словам, мероприятие согласовано с органами местного самоуправления, рассчитано на 500 человек, а его начало запланировано на 17.30.
«Это мероприятие будет посвящено антинародной инициативе [Дмитрия] Медведева по увеличению пенсионного возраста. Антинародная она, потому что, согласно данным опросов общественного мнения, большинство Россиян категорически не поддерживают эту инициативу», — отметил депутат-коммунист.
Также Бондаренко пообещал обсудить во время митинга увеличение НДС и рост цен на топливо.
«Нам всем необходимо объединяться и отстаивать вместе с гражданами социальные гарантии, которые на сегодняшний день правительство пытается забрать», — добавил Бондаренко.
ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»: последние новости
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