КПРФ проведет в центре Саратова митинг против пенсионной реформы

По его словам, мероприятие согласовано с органами местного самоуправления, рассчитано на 500 человек, а его начало запланировано на 17.30.

«Это мероприятие будет посвящено антинародной инициативе [Дмитрия] Медведева по увеличению пенсионного возраста. Антинародная она, потому что, согласно данным опросов общественного мнения, большинство Россиян категорически не поддерживают эту инициативу», — отметил депутат-коммунист.

Также Бондаренко пообещал обсудить во время митинга увеличение НДС и рост цен на топливо.

«Нам всем необходимо объединяться и отстаивать вместе с гражданами социальные гарантии, которые на сегодняшний день правительство пытается забрать», — добавил Бондаренко.