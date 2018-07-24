ВЦИОМ: новосибирцы заинтересованы в губернаторских выборах 2018

Выяснилось, что более трети жителей Новосибирской области (35%) знают о проведении выборов губернатора в сентябре 2018 года. Среди них каждый десятый (9%) называет точную дату выборов — 9 сентября. При этом половина опрошенных (50%) заинтересованы в предстоящих выборах.

Показатель декларируемой явки на предстоящих выборах остается высоким — 65%. В том числе 46% респондентов дают ответ «обязательно приму участие», 19% — «скорее приму».

Баланс оценок работы врио главы региона Андрея Травникова положительный: содержательное отношение к врио губернатора Новосибирской области с января по июнь выросло на 36 процентных пунктов (с 10% до 46%). Показатель негативных оценок снизился за последний месяц на 2 процентных пункта (7% в июне 2018). Затрудняющихся дать определенный ответ становится меньше — с 35% в мае до 28% в июне.

Готовность отдать свой голос за действующего главу региона Андрея Травникова на выборах в июне выражают 57% жителей области. Еще в мае таких было 49%, в апреле — 44%. Причем среди планирующих прийти на избирательные участки этот показатель еще выше — 70%, за месяц этот показатель вырос на 14 процентных пунктов.

Опрос ВЦИОМ был проведен с 21 июня по 1 июля 2018 года в Новосибирской области по заказу Фонда поддержки некоммерческих организаций «ЕДИНСТВО». В опросе принимали участие респонденты в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Объем выборки — 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.