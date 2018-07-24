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Новосибирская область готова выбрать пришлого губернатора
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Новосибирская область готова выбрать пришлого губернатора 

News.ru 38 минут назад
Большинство жителей Новосибирской области готовы проголосовать за действующего главу региона Андрея Травникова. Это назначенный Путиным выходец из Вологодской области.
Если бы выборы проходили в июне, то врио губернатора поддержали бы 57% респондентов, следует из данных ВЦИОМ. Также социологи фиксируют рост положительных оценок его работы: на 36 п.п. с января по июнь.
Согласно опросу, участие в выборах губернатора, намерены принять 65% респондентов.
Андрей Травников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области 6 октября 2017. Ранее он занимал должность мэра Вологды.
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