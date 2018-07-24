Новосибирская область готова выбрать пришлого губернатора 

Большинство жителей Новосибирской области готовы проголосовать за действующего главу региона Андрея Травникова. Это назначенный Путиным выходец из Вологодской области.
Если бы выборы проходили в июне, то врио губернатора поддержали бы 57% респондентов, следует из данных ВЦИОМ. Также социологи фиксируют рост положительных оценок его работы: на 36 п.п. с января по июнь.
Согласно опросу, участие в выборах губернатора, намерены принять 65% респондентов.
Андрей Травников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области 6 октября 2017. Ранее он занимал должность мэра Вологды.