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23% российских компаний не соблюдают рекомендации по кибербезопасности для АСУ ТП
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23% российских компаний не соблюдают рекомендации по кибербезопасности для АСУ ТП 

SecurityLab.ru 2 часа назад
Исследователи из «Лаборатории Касперского» опубликовали отчет о кибербезопасности систем промышленной автоматизации в 2018 году, в ходе которого были опрошены 320 руководителей на предприятиях с правом принятия решений по вопросам безопасности АСУ ТП со всего мира.
Как следует из доклада, более трех четвертей опрошенных руководителей промышленных предприятий считают, что безопасность АСУ ТП является серьезной проблемой, а кибератаки — весьма вероятным событием. При этом лишь 23% компаний хотя бы в минимальном объеме соблюдают государственные или отраслевые нормативы и рекомендации, относящиеся к кибербезопасности АСУ ТП.
По словам специалистов, 35% российских компаний не боятся стать жертвой кибератак, однако 13% фирм отмечают высокий риск хакерской атаки. Компании с Ближнего Востока встревожены куда сильнее: 63% из них считают, что с высокой долей вероятности могут стать жертвами кибератак.
Кроме того, исследователи заявили о критической нехватке специалистов в сфере защиты АСУ ТП от киберугроз.
«58% опрошенных компаний считают одной из первостепенных проблем наем опытных специалистов по кибербезопасности промышленных систем. Эта проблема имеет международный характер», — отметили эксперты.
Об отсутствии киберинцидентов за последние 12 месяцев заявил 51% респондентов. По сравнению с 2017 годом количество таких организаций несколько выросло, в минувшем году оно составляло 46%.
«На этом основании можно предположить, что меры по обеспечению кибербезопасности АСУ ТП, принятые в течение последнего года, дали значительные результаты», — подчеркнули специалисты.
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