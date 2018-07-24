23% российских компаний не соблюдают рекомендации по кибербезопасности для АСУ ТП

Исследователи из «Лаборатории Касперского» опубликовали отчет о кибербезопасности систем промышленной автоматизации в 2018 году, в ходе которого были опрошены 320 руководителей на предприятиях с правом принятия решений по вопросам безопасности АСУ ТП со всего мира.

Как следует из доклада, более трех четвертей опрошенных руководителей промышленных предприятий считают, что безопасность АСУ ТП является серьезной проблемой, а кибератаки — весьма вероятным событием. При этом лишь 23% компаний хотя бы в минимальном объеме соблюдают государственные или отраслевые нормативы и рекомендации, относящиеся к кибербезопасности АСУ ТП.

По словам специалистов, 35% российских компаний не боятся стать жертвой кибератак, однако 13% фирм отмечают высокий риск хакерской атаки. Компании с Ближнего Востока встревожены куда сильнее: 63% из них считают, что с высокой долей вероятности могут стать жертвами кибератак.

Кроме того, исследователи заявили о критической нехватке специалистов в сфере защиты АСУ ТП от киберугроз.

«58% опрошенных компаний считают одной из первостепенных проблем наем опытных специалистов по кибербезопасности промышленных систем. Эта проблема имеет международный характер», — отметили эксперты.

Об отсутствии киберинцидентов за последние 12 месяцев заявил 51% респондентов. По сравнению с 2017 годом количество таких организаций несколько выросло, в минувшем году оно составляло 46%.

«На этом основании можно предположить, что меры по обеспечению кибербезопасности АСУ ТП, принятые в течение последнего года, дали значительные результаты», — подчеркнули специалисты.