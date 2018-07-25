За полторы минуты: волжанин без лифта «долетел» до последнего этажа самой высокой гостиницы

Самый атлетичный волжанин всего за полторы минуты взлетел на 18 — й этаж самой высокой в городе гостиницы «Ахтуба».

Немного от мужчин отстали и хрупкие спортсменки. Лучший результат девушек — 2 минуты и 3 секунды

— Попробовать себя в экстремальном забеге по лестницам решилось 20 человек — 6 женщин и 14 мужчин, — уточнили в пресс — службе администрации Волжского. — Стартовав через каждые две минуты, непрофессиональные спортсмены лихо перемахивали через несколько ступеней и, словно метеоры, поднимались с этажа на этаж.

Михаил Заруцкий — самый быстрый участник экстремального «Вертикального забега», которому уж точно не страшны отключения лифта, — добрался до финиша за минуту и 29 секунд. Всего на восемь секнуд от него отстал волжанин Арсений Шапоров. Третий в тройке метеоров, не испугавшихся забега в 18 — этажном здании гостиницы, стал Алексей Абразумов.

— Женщины добежали до последнего этажа с небольшим отставанием от мужчин. Победительница «Вертикального забега» Наталья Каранкевич взобралась на «верхушку» всего за две минуты и три секунды, — добавили в городской администрации.

В этом году волжане впервые отметили День города такой экстремальной программой — пока один бежали по этажам «Ахтубы», другие гоняли на картинге и удивляли трюками на скетбордах и велосипедах.