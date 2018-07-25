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За полторы минуты: волжанин без лифта «долетел» до последнего этажа самой высокой гостиницы
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За полторы минуты: волжанин без лифта «долетел» до последнего этажа самой высокой гостиницы 

v1.ru 46 минут назад
Фото: v1.ru
Самый атлетичный волжанин всего за полторы минуты взлетел на 18 — й этаж самой высокой в городе гостиницы «Ахтуба».
Немного от мужчин отстали и хрупкие спортсменки. Лучший результат девушек — 2 минуты и 3 секунды
— Попробовать себя в экстремальном забеге по лестницам решилось 20 человек — 6 женщин и 14 мужчин, — уточнили в пресс — службе администрации Волжского. — Стартовав через каждые две минуты, непрофессиональные спортсмены лихо перемахивали через несколько ступеней и, словно метеоры, поднимались с этажа на этаж.
Михаил Заруцкий — самый быстрый участник экстремального «Вертикального забега», которому уж точно не страшны отключения лифта, — добрался до финиша за минуту и 29 секунд. Всего на восемь секнуд от него отстал волжанин Арсений Шапоров. Третий в тройке метеоров, не испугавшихся забега в 18 — этажном здании гостиницы, стал Алексей Абразумов.
— Женщины добежали до последнего этажа с небольшим отставанием от мужчин. Победительница «Вертикального забега» Наталья Каранкевич взобралась на «верхушку» всего за две минуты и три секунды, — добавили в городской администрации.
В этом году волжане впервые отметили День города такой экстремальной программой — пока один бежали по этажам «Ахтубы», другие гоняли на картинге и удивляли трюками на скетбордах и велосипедах.
Те, кто предпочитают тихий семейный отдых, встретились с популярными артистами 90 -х. Группа «Иванушки International» на главной площади города спели и про тополиный пух, и про снегирей. К ностальгическому ретро музыканты добавили и современных песен. Яркий фоторепортаж с именин Волжского смотрите на V1.ru.
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