Ещё
Минздрав поставил диагноз Прикамью: регион страдает от ожирения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой

Минздрав поставил диагноз Прикамью: регион страдает от ожирения 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным ведомства, в прошлом году число россиян с диагностированным ожирением достигло двух миллионов человек. Пермский край, наряду с Северной Осетией, Брянской областью, Тувой и Крымом попал в группу, где доминирует детское ожирение, пишет РБК.
В целом, больше всего людей с диагностированным ожирением живут Алтайском крае — 5,4% от общего числа граждан. Магаданская (3,4%) и Курганская (2,8%) области оказались на втором и третьем месте. Менее всего от ожирения страдают жители Москвы (0,5%) и Приморья (0,4%).
Минздрав уже бьет тревогу: доля россиян с таким диагнозом растет.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
По Таврической набережной в Севастополе будут ездить машины Больше половины россиян готовы жить на даче Тюменская область и ФАС заключили соглашение о развитии конкуренции
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам216
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой21
Путин дал добро на новый мегамост523
Россиян лишат желания иметь валюту183
Умер советник Путина49
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение