Минздрав поставил диагноз Прикамью: регион страдает от ожирения 

По данным ведомства, в прошлом году число россиян с диагностированным ожирением достигло двух миллионов человек. Пермский край, наряду с Северной Осетией, Брянской областью, Тувой и Крымом попал в группу, где доминирует детское ожирение, пишет РБК.
В целом, больше всего людей с диагностированным ожирением живут Алтайском крае — 5,4% от общего числа граждан. Магаданская (3,4%) и Курганская (2,8%) области оказались на втором и третьем месте. Менее всего от ожирения страдают жители Москвы (0,5%) и Приморья (0,4%).
Минздрав уже бьет тревогу: доля россиян с таким диагнозом растет.