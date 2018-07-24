Россияне назвали главную задачу на сегодня

Последние 4 года выдались для граждан очень тяжелыми — кризис, санкции, режим экономии… Но на площадь россияне не выйдут, в рейтинге народного доверия политпартии и радикальные движения стоят на последних позициях, пишет "Российская газета" , ссылаясь на доклад, выпущенный Федеральным научно-исследовательским социологическим центром РАН.

Как показывают результаты опросов, лишь 2% населения убеждены, что острых неравенств в России сейчас не наблюдается, только 9% сказали, что на личном примере они ничего подобного не ощущают. Остальные периодически размышляют о несправедливости общественного устройства с полным на то основанием.

Самой глубокой пропастью в обществе граждане считают неравенство людей по уровню их доходов (84%). К себе эту проблему относят 69% — очень немало.

70% добавили в этот список неодинаковый доступ россиян к медицинской помощи (лично страдает от этого 51%). Неравенство жилищных условий граждан одной страны отметили 64% (36%), разный доступ к хорошим рабочим местам — 52% (38%), к образованию — 48% (23%). Треть (33%) опрошенных отметила, что у детей из разных слоев общества возможности тоже изначально не совпадают. На собственном опыте это осознали 19%. Примерно каждый пятый считает, что права граждан неравны в том, что касается владения собственностью, возможностей отдыха и досуга. Прочие неравенства (в физических возможностях, в пользовании интернетом, в доступе к удобному общественному транспорту или музеям, выставкам и пр. — то есть между городом и селом) россияне воспринимают гораздо спокойнее. Об этом говорили от 4 до 11% опрошенных.

До кризиса больше половины россиян (особенно в рядах среднего класса) готовы были идти к жизненному успеху, опираясь исключительно на собственные силы. От государства эти противники патернализма хотели, чтобы оно им просто «не мешало». Сейчас ситуация изменилась. 52% граждан считают, что без поддержки со стороны государства им просто не выжить. 41% респондентов полагают, что задача государства — следить за тем, чтобы оплата труда была справедливой, 36% — что оно должно решать проблемы с необходимой людям медицинской помощью. О прямой материальной поддержке в виде пособий и целевых выплат говорила примерно треть (31%) опрошенных. 22% назвали обязанностью государства помощь гражданам в трудоустройстве, 19% — в обеспечении их жильем, 11% — в том, чтобы можно было получить необходимое образование и квалификацию. Лишь 17% гордо заявили, что поддержка им не нужна ни в чем, «справляемся самостоятельно».

Насчет «виноватых» в сложившейся ситуации мнения неоднородны. Тем не менее люди склонны винить во всех несчастьях не собратьев, которые «плохо старались» и «низко летели». 63% россиян думают, что большинство тех, кто сегодня беден, оказались в таком положении в основном по вине государства (шоковые реформы 90-х, низкие зарплаты и пособия, изъяны пенсионной системы и пр.). В группе людей с низкими доходами подобного мнения придерживается большинство — 71%. Лишь 37% (среди малообеспеченных — 29%) винят во всем вредные привычки бедняков, их лень и нежелание менять собственную жизнь.

И наоборот. 38% опрошенных уверены, что своим благополучием богатые люди в сегодняшней России обязаны исключительно собственному трудолюбию, прекрасному образованию и таланту. 62% считают, что успех в наше время обусловлен прежде всего наличием нужных связей или простым везением. Но тут не согласны богатые: больше половины (51%) говорят, что все дело в их личных достоинствах и профессиональном совершенстве.