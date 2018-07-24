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За шесть месяцев 2018 года количество свиней в Псковской области выросло на 15 процентов
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За шесть месяцев 2018 года количество свиней в Псковской области выросло на 15 процентов 

Псковская губерния 40 минут назад
На конец июня 2018 года в Псковской области было 1 млн 95 тысяч 400 свиней, сообщает Псковстат: по данным ведомства, за полгода количество свиней выросло на 14,9 процента. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 74,1 тысячу голов, из него коров — 37 тысяч. Овец и коз в регионе — 33,3 тысяч голов. По сравнению с аналогичной датой предыдущего года сократилось поголовье крупного рогатого скота на 2,8 процента, коров — на 2,3 процента, овец и коз — на 7,7 процента. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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