Названы наиболее страдающие от ожирения регионы России

В Алтайском крае насчитывается 5,4% людей с избыточным весом от общего числа жителей региона, сообщает РЕН-ТВ.

На втором месте — Магаданская область , где ожирением страдают 3,4% жителей. Третье место у Курганской области , где 2,8% жителей имеют избыточный вес. Причем в Кургане доля людей с ожирением увеличивается в отличие от первых двух регионов.

Всего в России около 2 млн человек, страдающих ожирением. Это 1,3% от общего числа населения страны. В 35 регионах из 85 цифра граждан с избыточной массой тела увеличилась на 10%, а 8 регионах — на 25%

При этом Москва один из наиболее благополучных по этому показателю субъектов Федерации — там от лишнего веса страдают только 0,5% жителей региона. Меньше показатель только в Приморье.

В мае ученые сообщили, что при сохранении нынешних тенденций к 2045 году количество человек, страдающих от ожирения, увеличится до 22% от населения Земли.