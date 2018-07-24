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Названы наиболее страдающие от ожирения регионы России
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Названы наиболее страдающие от ожирения регионы России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Наибольшее количество россиян, страдающих ожирением, живут в Алтайском крае — там у каждого 20-го жителя избыточный вес, сообщило Министерство здравоохранения России.
В Алтайском крае насчитывается 5,4% людей с избыточным весом от общего числа жителей региона, сообщает РЕН-ТВ.
На втором месте — Магаданская область, где ожирением страдают 3,4% жителей. Третье место у Курганской области, где 2,8% жителей имеют избыточный вес. Причем в Кургане доля людей с ожирением увеличивается в отличие от первых двух регионов.
Всего в России около 2 млн человек, страдающих ожирением. Это 1,3% от общего числа населения страны. В 35 регионах из 85 цифра граждан с избыточной массой тела увеличилась на 10%, а 8 регионах — на 25%
При этом Москва один из наиболее благополучных по этому показателю субъектов Федерации — там от лишнего веса страдают только 0,5% жителей региона. Меньше показатель только в Приморье.
В мае ученые сообщили, что при сохранении нынешних тенденций к 2045 году количество человек, страдающих от ожирения, увеличится до 22% от населения Земли.
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