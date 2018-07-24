Такой мнение высказали московские застройщики в ходе опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. В этом девелоперы согласны с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Фото: www.utmagazine.ru Согласно результатам недавнего опроса, проведенного ВЦИОМ среди столичных застройщиков, большинство из них видит главной проблемой отрасли монополизацию рынка строительных услуг в Москве. Такое мнение высказали 46% опрошенных девелоперов. Напомним, что на эту проблему строительной отрасли на апрельском заседании Госсовета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов РФ по содействию развитию конкуренции в стране, которое состоялось под председательством Президента, указал глава «Справедливой России» Сергей Миронов. Фото: www.itd0.mycdn.me «За разговорами о конкуренции на этом рынке идет неприкрытая картелизация, распределение подрядов между своими под маской конкурсных процедур, — заявил политик, добавив: — Это настоящий бич отрасли, особенно на региональном уровне». Что касается нынешнего опроса ВЦИОМ, то помимо монополизации респонденты выделяют и ряд других проблем: • неопределенная экономическая конъюнктура (44% опрошенных); • высокие ставки по кредитам (42%); • сложности с получением разрешительных документов (12%). Но есть и позитивные моменты. Так, отвечая на вопрос о степени удовлетворенности взаимодействием с сетевыми организациями, респонденты продемонстрировали высокий уровень позитивного отношения к этим структурам. Лидирует здесь Мосводосток: взаимодействие с этой организацией положительно оценил 71% опрошенных застройщиков. Далее предпочтения распределились следующим образом: • МОЭСК и Мосводоканал (по 64%); • Мосгаз (63%); • МОЭК и Мособлгаз (по 59%). Фото: www.vsedlyastroiki.ru Кроме того, подавляющее большинство опрошенных столичных девелоперов (67%) изъявили желание получать услуги по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения и электросетям через заполнение единой заявки на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru Фото: www.regnews24.ru