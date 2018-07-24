Ещё
ВЦИОМ: Главная проблема строительства — монополизация отрасли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВЦИОМ: Главная проблема строительства — монополизация отрасли 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Такой мнение высказали московские застройщики в ходе опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. В этом девелоперы согласны с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Фото: www.utmagazine.ru Согласно результатам недавнего опроса, проведенного ВЦИОМ среди столичных застройщиков, большинство из них видит главной проблемой отрасли монополизацию рынка строительных услуг в Москве. Такое мнение высказали 46% опрошенных девелоперов. Напомним, что на эту проблему строительной отрасли на апрельском заседании Госсовета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов РФ по содействию развитию конкуренции в стране, которое состоялось под председательством Президента, указал глава «Справедливой России» Сергей Миронов. Фото: www.itd0.mycdn.me «За разговорами о конкуренции на этом рынке идет неприкрытая картелизация, распределение подрядов между своими под маской конкурсных процедур, — заявил политик, добавив: — Это настоящий бич отрасли, особенно на региональном уровне». Что касается нынешнего опроса ВЦИОМ, то помимо монополизации респонденты выделяют и ряд других проблем: • неопределенная экономическая конъюнктура (44% опрошенных); • высокие ставки по кредитам (42%); • сложности с получением разрешительных документов (12%). Но есть и позитивные моменты. Так, отвечая на вопрос о степени удовлетворенности взаимодействием с сетевыми организациями, респонденты продемонстрировали высокий уровень позитивного отношения к этим структурам. Лидирует здесь Мосводосток: взаимодействие с этой организацией положительно оценил 71% опрошенных застройщиков. Далее предпочтения распределились следующим образом: • МОЭСК и Мосводоканал (по 64%); • Мосгаз (63%); • МОЭК и Мособлгаз (по 59%). Фото: www.vsedlyastroiki.ru Кроме того, подавляющее большинство опрошенных столичных девелоперов (67%) изъявили желание получать услуги по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения и электросетям через заполнение единой заявки на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru Фото: www.regnews24.ru
Единый реестр застройщиков: последние новости
Дольщики ЖК «Рассказово» подали в суд на правительство Москвы из-за уплотнения застройки комплекса Запуск ФГИС ЦС перенесен на 2019 год: комментарии экспертов В России упорядочат правила сноса самостроя, включая МКД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян станет меньше налогов70
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую61
Путина попросили спасти Йемен673
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»265
«Мы не доверяем России и никогда не будем»338
Видео
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение