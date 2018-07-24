Потребителей заинтересовали более крупные кредиты

Спрос на крупные потребительские кредиты — на сумму более 500 тыс. рублей — в России растет, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия» . Во втором квартале этого года их брали больше на 37%, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Люди берут кредиты на обустройство квартир, образование и даже фитнес-программы.

При этом количество кредитов на сумму менее 30 тыс. рублей падает примерно на тот же показатель — 31,1%.

Эксперты считают, что такое поведение заемщиков связано с ростом финансовой грамотности населения и восстановлением экономики страны.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Россияне потянулись за крупными кредитами

https://iz.ru/768697/tatiana-gladysheva/rossiiane-potianulis-za-krupnymi-kreditami