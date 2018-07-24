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Потребителей заинтересовали более крупные кредиты
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Потребителей заинтересовали более крупные кредиты 

Хабаровский край сегодня 43 минуты назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Спрос на крупные потребительские кредиты — на сумму более 500 тыс. рублей — в России растет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия». Во втором квартале этого года их брали больше на 37%, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Люди берут кредиты на обустройство квартир, образование и даже фитнес-программы.
При этом количество кредитов на сумму менее 30 тыс. рублей падает примерно на тот же показатель — 31,1%.
Эксперты считают, что такое поведение заемщиков связано с ростом финансовой грамотности населения и восстановлением экономики страны.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Россияне потянулись за крупными кредитами
https://iz.ru/768697/tatiana-gladysheva/rossiiane-potianulis-za-krupnymi-kreditami
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