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Россияне потянулись за крупными кредитами
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Россияне потянулись за крупными кредитами 

Авторадио 1 час назад
Во втором квартале число выданных займов на сумму более 500 тыс. рублей выросло на 37%, а количество кредитов до 30 тыс. рублей упало на 31%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй, с которыми ознакомились «Известия». Такая динамика — следствие восстановления экономики, полагают эксперты. Соотечественники переходят от сберегательной модели поведения к потребительской. Опрос ЦБ ранее показывал, что большинство банков оценивают условия кредитования как нейтральные. То есть они не ограничивают доступ и спрос на ссуды для большинства потенциальных заемщиков. При этом банки кредитуют заемщиков более избирательно, активнее выдавая деньги гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов.
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