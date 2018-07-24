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В России спрос на крупные кредиты вырос на 37%
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В России спрос на крупные кредиты вырос на 37% 

САРАТОВ24 40 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Во втором квартале 2018 года россияне резко нарастили заимствования в банках. Число кредитов на сумму от 500 тысяч рублей увеличилось на 37%, тогда как объем малых сумм до 30 тысяч рублей упал на 31%. Об этом сообщают «Известия».
Раньше население в основном брало в долг большие величины на покупку мебели, турпутевки, электро— и бытовую технику. Сегодня, по словам экспертов, люди предпочитают тратиться на ремонт квартир, получение образования и на активное занятие спортом (фитнес и спортзалы).
Рост спроса на крупные кредиты (как от 500 тысяч, так и в диапазоне 300-500 тысяч) свидетельствует о восстановлении экономики и потребительской уверенности населения. Однако другие эксперты не склонны к оптимизму — речь идет лишь о незначительном проценте населения, способному позволить себе рационально жить в долг. Остальные все глубже вовлекаются в статус вечных должников, либо вообще не в состоянии брать кредиты в банках.
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