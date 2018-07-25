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Россияне рассказали, где чинят свои машины
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Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа

Россияне рассказали, где чинят свои машины 

Свободная пресса 30 минут назад
Фото: Автоновости дня
Российские автомобилисты высказали свои предпочтения относительно техсервиса для своих автомобилей. Речь идет о ремонте, который делается уже после окончания гарантийного срока.
Так, 56% респондентов не пойдут в сервисные центрах официальных дилеров после завершения гарантии. Из них 37,2% выбирают независимые СТО, 10% — проводят ремонт самостоятельно, а 9% — обратятся к знакомому автомеханику.
Согласно проведенному опросу, 77% водителей уходят от официальных дилеров из-за высокой стоимости работ, 18% — сомневаются в их профессиональных навыках, 3% — считают, что их обманывают, по 2% у таких вариантов, как СТО находятся далеко и нет желания самостоятельно чинить авто.
Как пишет Vistanews.ru, остальные 44% опрошенных ремонтируют свои машины в СТО официальных автоцентров. Водители объясняют это тем, что там есть история сделанных работ, гарантия на выполнение работ, не последнюю роль играет и качество обслуживания.
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