Вам идет желтый: яркий фоторепортаж для дождливого Волгограда 

Лето в Волгограде выдалось бурным — традиционную жару сменяют необузданные грозы, бесконечные ливни и устрашающие молнии, разбивающие стены.
Универсальный предмет нынешним летом
Желтый цвет Волгограду к лицу. Желтый — цвет солнца, тепла, цветов, дынь и много еще чего. Если вы устали от нетипичной для волгоградского лета серости и сырости, пусть этот яркий фоторепортаж даст отдых вашим глазам и порадует сердце.
Так желтый становится ярче
«Может быть, этот колор?»
Идеальное соответствие фону
Больше желтого, теплого, солнечного
«Наступай только на желтые полоски!»
А точка будет красной
Волгоград во всем великолепии и разнообразии — в постоянно пополняющейся подборке «Волгоград на фото».
Кстати, о лете. Что вы думаете о погоде в последнее время? Примите участие в нашем опросе.
Я уже достаточно и даже избыточно вымок и хочу снова жариться на солнышке — это же Волгоград!
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