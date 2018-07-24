Вам идет желтый: яркий фоторепортаж для дождливого Волгограда

Лето в Волгограде выдалось бурным — традиционную жару сменяют необузданные грозы, бесконечные ливни и устрашающие молнии, разбивающие стены.

Универсальный предмет нынешним летом

Желтый цвет Волгограду к лицу. Желтый — цвет солнца, тепла, цветов, дынь и много еще чего. Если вы устали от нетипичной для волгоградского лета серости и сырости, пусть этот яркий фоторепортаж даст отдых вашим глазам и порадует сердце.

Так желтый становится ярче

«Может быть, этот колор?»

Идеальное соответствие фону

Больше желтого, теплого, солнечного

«Наступай только на желтые полоски!»

А точка будет красной

Волгоград во всем великолепии и разнообразии — в постоянно пополняющейся подборке «Волгоград на фото».

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