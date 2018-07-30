Россияне оценили итог ЧМ-2018 для сборной России

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения , 40% россиян заявили, что сборная России добилась максимального результата для своего сегодняшнего состояния.

«Большинство россиян (71%) следили за играми чемпионата мира по футболу-2018 с участием национальной сборной: среди них треть опрошенных (32%) смотрели все 5 матчей. Чаще остальных о просмотре всех трансляций говорят те, кто регулярно играет в футбол (79%) и еще 48%, играющие в футбол время от времени. Мужчины также проявили больший интерес к матчам российской сборной (42%), чем женщины (24%)», — говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

По данным социологов, 40% опрошенных заявили, а еще 36% считают, что команда превзошла самые смелые ожидания.

При этом 66% зрителей матчей с участием россиян считают, что поражение сборной России Хорватии было случайным, поскольку команды примерно равны по силе.

Опрос проводился 12-16 июля. Были опрошены 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.