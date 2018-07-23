Поддержка Трампа среди республиканцев поднялась до уровня Буша-младшего после 11 сентября

Такой солидный уровень поддержки среди республиканцев среди последних четырех американских лидеров имел лишь Джордж Буш — младший после терактов 11 сентября 2001 года, сообщает «Экономика сегодня».

5% избирателей-республиканцев категорически не поддерживают Трампа, а 4% признались, что «скорее не поддерживают».

80% избирателей-демократов категорически не поддерживают действия нынешнего американского лидера, к ним присоединяются еще 9%, которые «скорее не поддерживают» Трампа. Только 9% демократов выражают доверие американскому лидеру.

В целом рейтинг Трампа продолжается оставаться одним из самых низких в истории современных президентов США : 45% американских избирателей поддерживают Трампа, 52% — высказываются против него.

Кроме того, более половины респондентов (51%) не одобряют отношения Вашингтона и Москвы . Еще столько же недовольны решениями Трампа в вопросах пограничной безопасности, а 58% отрицательно относятся к практике разделения мигрантов с детьми.

Опрос NBC/WSJ проводился 15-18 июля (16 июля состоялся саммит в Хельсинки , после которого на Трампа обрушился шквал критики) методом телефонного интервью. Были опрошены 900 зарегистрированных избирателей, погрешность измерения составляет около 3,3 процентного пункта.

Добавим, что в декабре 2017 года рейтинг популярности Трампа, по данным Pew Research Center, падал до 32%. Тогда о его работе неодобрительно высказались 63% американцев.