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Поддержка Трампа среди республиканцев поднялась до уровня Буша-младшего после 11 сентября
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Поддержка Трампа среди республиканцев поднялась до уровня Буша-младшего после 11 сентября 

Деловая газета «Взгляд» 23 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Согласно результату опроса, проведенного The Wall Street Journal и NBC News, доверяют действиям американского президента Дональда Трампа 88% избирателей-республиканцев.
Такой солидный уровень поддержки среди республиканцев среди последних четырех американских лидеров имел лишь Джордж Буш — младший после терактов 11 сентября 2001 года, сообщает «Экономика сегодня».
5% избирателей-республиканцев категорически не поддерживают Трампа, а 4% признались, что «скорее не поддерживают».
80% избирателей-демократов категорически не поддерживают действия нынешнего американского лидера, к ним присоединяются еще 9%, которые «скорее не поддерживают» Трампа. Только 9% демократов выражают доверие американскому лидеру.
В целом рейтинг Трампа продолжается оставаться одним из самых низких в истории современных президентов США: 45% американских избирателей поддерживают Трампа, 52% — высказываются против него.
Кроме того, более половины респондентов (51%) не одобряют отношения Вашингтона и Москвы. Еще столько же недовольны решениями Трампа в вопросах пограничной безопасности, а 58% отрицательно относятся к практике разделения мигрантов с детьми.
Опрос NBC/WSJ проводился 15-18 июля (16 июля состоялся саммит в Хельсинки, после которого на Трампа обрушился шквал критики) методом телефонного интервью. Были опрошены 900 зарегистрированных избирателей, погрешность измерения составляет около 3,3 процентного пункта.
Добавим, что в декабре 2017 года рейтинг популярности Трампа, по данным Pew Research Center, падал до 32%. Тогда о его работе неодобрительно высказались 63% американцев.
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