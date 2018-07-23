«Движение 5 звёзд» вновь стало первой политической силой в Италии

«Движение 5 звёзд» вновь становится первой политической силой в Италии , ее сейчас готовы поддержать 31,5 процента избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого на прошлой неделе исследовательским институтом Ipsos по заказу Corriere della Sera

Тем временем за партнёров «пятизвёздочников» по правительственной коалиции из партии «Лига» готовы проголосовать 31 процент. Газета отмечает, что две правительственные партии делят между собой более 60 процентов голосов избирателей, «что не случалось со времен Первой республики».

По сравнению с результатами опроса, проводившегося Ipsos 27 июня, Д5З набрала 1,7 процента голосов, а «Лига» впервые, начиная с парламентских выборов 4 марта, не только не выросла, но и потеряла 0,2 процента поддержки.

Однако наибольшие потери по-прежнему несёт оппозиция. Так, например, от крупнейшей в парламенте оппозиционной силы Демократической партии отвернулись 1,9 процента избирателей. Рейтинг итальянских демократов опустился до 17 процентов, что, по мнению обозревателей, является следствием продолжающихся внутренних конфликтов.

Не лучше обстоят дела и в партии «Вперёд, Италия», некогда являвшейся лидером правоцентристской коалиции. За политическое движение Сильвио Берлускони сейчас готово голосовать лишь 7,7 процента электората, что на 0,6 процента меньше по сравнению с 27 июня.

В то же время правоцентристам из «Братьев Италии» удалось подправить положение на 0,7 процента, добравшись до отметки избирательного порога в 3 процента.

При этом Corriere della Sera обращает внимание на то, что, если бы выборы проводились сейчас по действующему избирательному закону «Розателлум», три партии правого центра — «Лига», «Вперёд, Италия» и Братья Италии» набрали бы 41,7 процента голосов, что обеспечило бы им большинство в парламенте.

Немного — с 2,3 до 2,5 процента — удалось увеличить электоральную поддержку объединению левых сил «Свободные и равные». Практически неизменным является рейтинг в 2,8 процента у радикалов из движения «+Европа». В целом же левоцентристы во главе с демократами могут рассчитывать, что за них проголосуют 22,8 процента избирателей.

Количество сомневающихся и не определивших с политическим выбором в Италии составляет 33,5 процента.