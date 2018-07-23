На портале «Активный гражданин» жители района Арбат определили новое направление своего досуга

В филиале «Арбат» ГБУ «Центр» для жителей района работают несколько кружков и студий. В том числе — секция настольного тенниса, студии изобразительного искусства, английского и китайского языков. В этом году планируется открыть новое направление. В период с 12.07.2018 по 22.07.2018 на портале «Активный гражданин» жители района Арбат могли принять участие в голосовании по вопросу открытия нового направления.

На обсуждение было предложено 2 направления: студия йоги (с 18 лет) и секция «Шахматы» (для всех желающих).

По итогам опроса большинством голосующих выбрано направление «Студия йоги».