У 16 процентов курян не будет летнего отпуска

Центр регионального развития провёл опрос среди жителей области с 16 по 23 июля 2018 года

Результаты исследования показали, что заграничный отдых не пользуется спросом у курян. Так, 47,3 процента опрашиваемых решили провести отпуск дома или на свежем воздухе на даче. 18,6 процента участников опроса отправятся на морские курорты России . При этом, лишь 4 процента поедут на море в другие страны. 8 процентов респондентов проведут летний отпуск у родственников в другом городе. А у 16,1 процента ответивших вообще не будет летнего отпуска в этом году.

Кстати, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) тоже опубликовал результаты опроса, посвященного планам россиян на предстоящий летний сезон. Дом и дача по-прежнему остаются основными предполагаемыми местами отдыха: в 2018 году их называют 45 и 34 процента соответственно. Другие города России собираются посетить 14 процентов опрошенных, Черноморское побережье Кавказа — 12 процентов. Заграничные поездки планируют лишь 4 процента респондентов.

Недостаток финансов по-прежнему остается основной причиной отказа от поездок — 44 процента опрошенных, не намеревающихся покидать место проживания, отмечают ее в качестве основной. Помимо этого, выехать за пределы своего города/села помешают семейные дела (18 процентов), работа (15 процентов) и др.

Предполагаемые траты на выездной отдых год к году продолжают расти. В 2018 году россияне, планирующие отдохнуть летом вне дома, потратят в среднем 44 205 рублей (из расчета на одного члена семьи), что на 11 процентов больше, чем в 2017 году. Чаще всего поездку планируют оплатить из специально отложенных на нее средств (45 процентов). В целом люди рассчитывают преимущественно на свои силы: лишь 4 процента предполагают взять кредит, 2 процента — взять в долг у родственников/друзей, 3 процента — отдохнуть за счет близких.

Каждый четвертый (24 процента) надеется, что отдохнет лучше, чем в прошлом сезоне, каждый десятый (9 процентов) опасается, что хуже, почти две трети (63 процента) — не ждут изменений в сравнении с сезоном-2017.

Алёна Мартынова