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Москвичи рассуждают: Должна ли Россия сохранить транзит газа через Украину?
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Москвичи рассуждают: Должна ли Россия сохранить транзит газа через Украину? 

Украина.ру 58 минут назад
Фото: Украина.ру
Некоторые москвичи считают, что транзит газа необходимо перекрыть, поскольку Украина отказывается покупать топливо по приемлемой цене. По мнению респондентов, выступающих с данной позицией, логичнее построить «Северный поток-2» и другие трубопроводы, а простые украинцы должны поднять восстание против антинародной власти.
Но есть и те, кто считают сохранение транзита газа необходимым, однако особой аргументации эта позиция не получила.
Другие перекладывают данное решение на руководство России, оставляя политические и экономические вопросы на рассмотрение государства.
«Нафтогаз» отказался от мирного решения газового конфликта с «Газпром». Кроме того, Киев требует выплатить ему $12 млрд по текущим искам во внесудебном порядке.
Напомним, предложение о внесудебном урегулировании спора «Нафтогаза» с «Газпромом» поступило от президента РФ Владимира Путина после встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки.
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