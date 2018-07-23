Москвичи рассуждают: Должна ли Россия сохранить транзит газа через Украину?

Некоторые москвичи считают, что транзит газа необходимо перекрыть, поскольку Украина отказывается покупать топливо по приемлемой цене. По мнению респондентов, выступающих с данной позицией, логичнее построить «Северный поток-2» и другие трубопроводы, а простые украинцы должны поднять восстание против антинародной власти.

Но есть и те, кто считают сохранение транзита газа необходимым, однако особой аргументации эта позиция не получила.

Другие перекладывают данное решение на руководство России , оставляя политические и экономические вопросы на рассмотрение государства.