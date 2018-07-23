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Россияне в год покупают 21 литр алкоголя, показало исследование
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Россияне в год покупают 21 литр алкоголя, показало исследование 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Россияне в среднем в год покупают 21 литр алкогольных напитков, причем наибольшим спросом пользуется вино, говорится в исследовании компании GfK.
Исследование основано на данных опроса домохозяйств в городской и сельской России с апреля 2017 по март 2018 года. В сравнении приводятся данные за апрель 2016-март 2017 года. Указанные показатели не учитывают категорию пива.
"По данным потребительской панели GfK, крепкий алкоголь, тихие вина, шампанские и игристые вина хотя бы раз в год покупают 86% домохозяйств. В среднем одно домохозяйство покупает 21 литр алкогольных напитков в год. И все чаще россияне отдают предпочтение вину", — следует из документа.
В целом за минувший год потребление тихих вин выросло на 8,8%, в год на одно домохозяйство приходится 10 литров вина или почти половина годового объема покупки алкоголя на домохозяйство. Россияне покупают такие вина примерно 7 раз в год, и за один визит они берут в среднем 1,4 литра вина.
Больше всего от этих предпочтений россиян выигрывают супермаркеты, дискаунтеры и специализированные магазины — алкомаркеты. Самый большой оборот на винах делает, согласно исследованию, «Пятерочка». Среди самых быстрорастущих сетей по объему продаж вина в денежном выражении выделяются сеть «Красное и Белое», «Лента» и «Перекресток», указывается в сообщении.
Исследовательская компания GfK основана в 2014 году. В настоящее время она присутствует более чем в 100 странах мира. Она проводит исследования в сфере автомобильного, потребительского, энергетического, финансового, медийного, технологического и других рынков.
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