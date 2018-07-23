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Подсчитан объем покупаемого россиянами алкоголя
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Эксперты: россияне в среднем покупают 21 литр алкоголя в год 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россияне в среднем приобретают 21 литр алкогольных напитков в год, при этом наибольшим спросом пользуется вино. Об этом говорится в сообщении исследовательской компании GfK.
Исследование основано на данных опроса домохозяйств в городской и сельской России с апреля 2017 года по март 2018 года в сравнении с показателями за аналогичный период годом ранее. Проанализированные показатели не учитывают категорию пива.
"Крепкий алкоголь, тихие вина, шампанские и игристые вина хотя бы раз в год покупают 86% домохозяйств", — отмечается в сообщении.
По данным аналитиков, в год на одно домохозяйство приходится 10 литров вина, что составляет почти половину объемов годового объема покупок алкоголя. При этом 59% семей покупают вино хотя бы раз в год, что на 1,5% чаще, чем годом ранее. В среднем частота покупок вина составляет примерно семь раз в год, и за визит люди покупают в среднем 1,4 литра вина. Потребление тихих вин за последний год выросло на 8,8% в натуральном выражении, добавляют эксперты.
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