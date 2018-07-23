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Россияне выиграли около 860 млн рублей в лотерею за первое полугодие
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Россияне выиграли около 860 млн рублей в лотерею за первое полугодие 

360tv.ru 26 минут назад
Около 860 миллионов рублей выиграли россияне в лотерею с начала года. Об этом сообщила «Экономика сегодня».
Выигрышными оказались более шести миллионов билетов, которые россияне приобрели в почтовых отделениях страны.
По данным «Русской планеты», больше всего счастливчиков живет в Москве (370 тысяч) и Подмосковье (полмиллиона). От столицы немного отстал Санкт-Петербург (340 тысяч). Уточняется, что полученные от продаж деньги идут на развитие спорта в России.
18 июля Госдума приняла поправки в закон о наказании за проведение незаконных лотерей и организацию азартных игр, в рамках которого предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо до 240 часов работ.
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