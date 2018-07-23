Россияне выиграли около 860 млн рублей в лотерею за первое полугодие

Около 860 миллионов рублей выиграли россияне в лотерею с начала года. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

Выигрышными оказались более шести миллионов билетов, которые россияне приобрели в почтовых отделениях страны.

По данным «Русской планеты», больше всего счастливчиков живет в Москве (370 тысяч) и Подмосковье (полмиллиона). От столицы немного отстал Санкт-Петербург (340 тысяч). Уточняется, что полученные от продаж деньги идут на развитие спорта в России