Химики vs биологи: студенты решат судьбу газонов 

В проекте «Активный гражданин» подведены итоги шестой недели голосования «Твой газон — твои правила!». Свое мнение высказали 170 856 жителей столицы.
Соотношение голосов за прошедшую неделю не изменилось — 63,79 процента от общего числа участников проекта выступают за сохранение действующего регламента ухода за газонами, то есть за регулярный покос. Тех, кто хочет изменить эту практику, в два с половиной раза меньше — 26,29 процента. Затруднились с ответом 7,07 процента участников голосования, еще 2,67 процента ответили, что их двор обслуживает частная управляющая компания и вопрос покоса травы они решают самостоятельно.
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Как показывают результаты голосования, стриженые газоны во дворах предпочитают видеть жители ЗАО, САО, ЮВАО и ЮЗАО. А вот «активные граждане» из ВАО, СВАО, СЗАО, ЦАО и ЮАО, наоборот, активно голосуют за то, чтобы у их домов газоны летом не косили.
Пока ни одному двору не удалось набрать необходимый минимум голосов, чтобы изменить правила покоса. Максимально в таких дворах проголосовали 42 человека. Лидеры по сравнению с прошлой неделей, как и соотношение голосов, в голосованиях не изменились.
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Активно подключаются к голосованию и студенты московских вузов. В лидеры вышли адреса, по которым расположены студенческие общежития. Мнения студентов двух крупных вузов разделились.
Например, по адресу: улица Вилиса Лациса, дом 23, корпус 1 (здесь расположено общежитие студентов Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева) проголосовали 43 человека. Из них 58,14 процента считают, что косить газоны необходимо регулярно, а 25,58 процента уверены, что это необходимо делать только два раза за сезон. Еще 16,28 процента затруднились с ответом.
А вот голосование по адресу: микрорайон Ленинские горы, дом 1 (там расположено главное здание МГУ имени Ломоносова, в том числе биофак университета и общежития) показало другие результаты. Всего мнение высказали 33 человека, из них 48 процентов отказываются от регулярного кошения травы во дворах. За то, чтобы сохранить и стричь газон регулярно, проголосовали 33,33 процента участников. Остальные затруднились с ответом.