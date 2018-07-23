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Каждый третий саратовец проведет отпуск дома
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Каждый третий саратовец проведет отпуск дома 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Середина лета — пора массовых отпусков. Кто-то в это время едет за границу, кто-то — путешествует по своей стране или региону. Есть желающие провести время на даче или просто не торопясь проводить свои дни отдыха дома.
"Саратов 24" провел опрос на тему «Где вы планируете провести летний отпуск?». Каждый третий саратовец (33%) будет отдыхать в своем городе, каждый шестой (15%) ответил, что собирается уехать на дачу или в деревню.
12% отдыхающих проведут отпуск в путешествии по России, около 8% отправятся за границу и чуть больше 1% выбрали для отдыха местные санатории.
Однако есть и такие, кто не сможет пойти в отпуск в летние месяцы. 32% опрошенных ответили, что «у меня не будет отпуска».
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