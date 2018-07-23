Итоги голосования о покосе травы подвели на сайте Активный гражданин

Фото: архив

На сайте проекта «Активный гражданин» 20 июля опубликовали результаты шестой недели голосования «Твой газон — твои правила!».

В рамках опроса свое мнение высказали более 170 тысяч жителей столицы.

Как сообщили на сайте проекта «Активный гражданин», соотношение голосов за прошедшую неделю не изменилось. Около 64 процентов от общего числа пользователей выступили за сохранение действующего регламента. Желающих отказаться от покоса оказалось в два раза меньше. Чуть больше семи процентов затруднились дать ответ.

Добавим, что к голосованию активно подключились студенты столичных Высших учебных заведений.