ВЦИОМ: россияне стали положительнее оценивать отношения Москвы и Вашингтона

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 18 июля 2018 года по телефону среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.

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