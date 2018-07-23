ВЦИОМ: россияне стали положительнее оценивать отношения Москвы и Вашингтона 

Граждане России стали давать больше положительных оценок отношениям Москвы и Вашингтона, заявил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РИА «Новости».
«Двусторонние отношения между Россией и США после саммита в Хельсинки оцениваются незначительно лучше, чем до него: соответствующий индекс вырос на 2 пункта», — говорится в материалах опроса ВЦИОМ. При этом о напряженности между странами говорят 39% респондентов, еще 29% оценивают отношения как прохладные, еще 15% опрошенных считают отношения двух стран враждебными.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 18 июля 2018 года по телефону среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.
16 июля российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели в Хельсинки первые полноформатные переговоры, по итогам которых заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран. По результатам саммита не было подписано никаких соглашений и иных документов.