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В России впервые за пять лет сократилось количество бедных
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В России впервые за пять лет сократилось количество бедных 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 июл — Sputnik. В Федеральной службе государственной статистики сообщили о снижении количества граждан с доходами ниже прожиточного минимума, пишет портал «Известия».
Согласно данным Росстата, за 2017 год за чертой бедности оказались 19,3 миллиона человек, что на 200 тысяч меньше, чем в 2016 году. Таким образом, число россиян, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума, за год сократилось с 13,3% до 13,2%. Показатель снизился впервые с 2012 года, отметили в службе статистики.
Величина прожиточного минимума в первом квартале 2018 года увеличилась с 9828 до 10 088 рублей.
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