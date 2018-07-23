В России впервые за пять лет сократилось количество бедных

СУХУМ, 23 июл — Sputnik. В Федеральной службе государственной статистики сообщили о снижении количества граждан с доходами ниже прожиточного минимума, пишет портал «Известия».

Согласно данным Росстата, за 2017 год за чертой бедности оказались 19,3 миллиона человек, что на 200 тысяч меньше, чем в 2016 году. Таким образом, число россиян, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума, за год сократилось с 13,3% до 13,2%. Показатель снизился впервые с 2012 года, отметили в службе статистики.

Величина прожиточного минимума в первом квартале 2018 года увеличилась с 9828 до 10 088 рублей.