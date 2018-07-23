В России сократилось количество бедных

В прошлом году за «чертой бедности» оказалось 19,3 млн человек, что на 200 тысяч меньше, чем в 2016 году. В процентах от общей численности населения доля россиян, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума, за год сократилась с 13,3% до 13,2%. Этот показатель снизился впервые за пять последних лет. В первом квартале текущего года величина прожиточного минимума увеличилась с 9,8 тысяч рублей до 10 тысяч рублей.

Добавим, что в Башкирии установили величину прожиточного минимума за месяц. Эта сумма составила — 8,6 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Для основных социально-демографических групп населения прожиточный минимум установлен в размере: 9,1 тысяч рублей (для трудоспособного населения), 7 тысяч рублей (для пенсионеров) и 8,6 тысяч рублей (для детей). Соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook