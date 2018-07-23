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Россияне взбунтовались против налога на интернет-покупки
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Россияне взбунтовались против налога на интернет-покупки 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: Lenta.ru
Более 90 процентов россиян оказались не готовы заказывать товары в зарубежных интернет-магазинах при условии снижения порога беспошлинного ввоза до 200 евро. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».
Согласно опросу, 35 процентов респондентов откажутся от покупок, 22 процента будут искать варианты, чтобы не платить пошлину, а 27 процентов уже думают над этим. О том, что новый налог никак не отразится на их потребительских привычках, заявили девять процентов опрошенных.
При этом авторы исследования отмечают, что мнение россиян относительно самой идеи снизить порог беспошлинного ввоза разделилось. Резко негативно к инициативе отнеслись лишь 27 процентов россиян, в положительном ключе высказались 20 процентов.
Сейчас порог беспошлинного интернет-шопинга составляет тысячу евро в месяц, при этом вес товаров не должен превышать 31 килограмма. При превышении этих значений размер пошлины составит 30 процентов от стоимости покупки.
За последние месяцы различные ведомства несколько раз выступали с предложениями об ужесточении правил. Федеральная таможенная служба предлагала облагать пошлинами в 20 процентов все покупки. Последняя на данный момент инициатива поступила от Минфина. Она предусматривает снижение порога до 500 евро в месяц с 2019 года и до 200 евро с 2020-го.
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