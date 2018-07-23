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Министр туризма Греции заявила о росте турпотока в страну на 20,4%
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Министр туризма Греции заявила о росте турпотока в страну на 20,4% 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В январе-мае число путешественников, выбравших Элладу местом своего отдыха, выросло на 20,4 процента, заявила министр туризма Греции Елена Кундура в интервью местной радиостанции «Sto Kokkino», сообщает Афинское агентство новостей AMNA.
В первые пять месяцев текущего года Грецию посетили порядка 4,5 миллиона туристов, а прибыль гостиничного сектора страны выросла более чем на 10 процентов, констатировала министр. По её словам, туризм — это движущая сила для каждой национальной экономики, он способствует созданию рабочих мест, а также развитию других сфер, таких как торговля, ресторанный бизнес и транспорт.
Елена Кундура обратила внимание на увеличение турпотока в не самых популярных у отдыхающих регионах Эллады. Например, в Западной Греции прирост составил 150 процентов. «За последние три года нам удалось обеспечить поддержку тех направлений, у которых ранее не было туристического профиля», — подчеркнула министр.
Комментируя ситуацию вокруг недавнего решения властей Греции выслать из страны двух российских дипломатов и запретить въезд ещё двум россиянам и как складывающаяся обстановка повлияет на турпоток из России, Елена Кундура сказала, что геополитическая турбулентность не способствует туризму. «Мы стремимся к стабильности и хорошим двусторонним отношениям», — заявила она.
Греция — одно из самых популярных направлений отдыха россиян. Согласно данным Ростуризма, турпоток из РФ в Грецию в 2017 г. достиг 856 тысяч человек. По прогнозам представительства Греческой национальной туристической организации в России и СНГ, в этом году на греческих курортах могут отдохнуть свыше 1 миллиона россиян.
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