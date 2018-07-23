Россиян в 2019 году ожидают 9-дневные новогодние праздники

Минтруд опубликовал предварительный график выходных дней в 2019 году, передает НСН.

Новогодние торжества продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Выходные дни 5 и 6 января 2019 года, которые совпадают с праздничными днями, перенесут на 2 и 3 мая соответственно. Также день отдыха 23 февраля, выпадающий на субботу, планируется перенести на 10 мая.