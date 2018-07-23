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Россиян в 2019 году ожидают 9-дневные новогодние праздники
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Россиян в 2019 году ожидают 9-дневные новогодние праздники 

Газета.Ru 28 минут назад
Минтруд опубликовал предварительный график выходных дней в 2019 году, передает НСН.
Новогодние торжества продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Выходные дни 5 и 6 января 2019 года, которые совпадают с праздничными днями, перенесут на 2 и 3 мая соответственно. Также день отдыха 23 февраля, выпадающий на субботу, планируется перенести на 10 мая.
Россияне также будут отдыхать 23-24 февраля в связи с днем Защитника Отечества, 8 — 10 марта — в Международный женский день, 1— 5 и 9-12 мая, а также 12 июня — в День России, и с 2 по 4 ноября, когда страна отмечает День народного единства.
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