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Россияне считают, что в семье должно быть 2-3 ребёнка
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Россияне считают, что в семье должно быть 2-3 ребёнка 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Почти половина жителей России полагают, что в семье должно быть два-три ребёнка. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого ВЦИОМ, передаёт ТАСС.
По данным опроса, более 40% жителей страны полагают, что оптимальное количество детей в нормальной семье — два или три. Ещё 42% считают, что можно остановиться на двух — и только 3% россиян думают, что одного ребёнка достаточно.
При этом больше половины участников опроса заявили, что дети должны быть главной задачей любого брака, и что заводить их надо только по любви.
Каждый пятый житель России видит в своих детях и в возможности заботиться о них смысл собственной жизни. А ещё каждый четвёртый россиянин считает умышленную бездетность следствием эгоизма.
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