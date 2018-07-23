Россияне считают, что в семье должно быть 2-3 ребёнка

Почти половина жителей России полагают, что в семье должно быть два-три ребёнка. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого ВЦИОМ , передаёт ТАСС

По данным опроса, более 40% жителей страны полагают, что оптимальное количество детей в нормальной семье — два или три. Ещё 42% считают, что можно остановиться на двух — и только 3% россиян думают, что одного ребёнка достаточно.

При этом больше половины участников опроса заявили, что дети должны быть главной задачей любого брака, и что заводить их надо только по любви.

Каждый пятый житель России видит в своих детях и в возможности заботиться о них смысл собственной жизни. А ещё каждый четвёртый россиянин считает умышленную бездетность следствием эгоизма.