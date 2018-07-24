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В США 25 человек, включая семерых россиян, обвиняют в мошенничестве с продажей автомобилей
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В США 25 человек, включая семерых россиян, обвиняют в мошенничестве с продажей автомобилей 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
В США 25 человек, среди которых семь россиян, обвиняются в крупном мошенничестве на продаже автомобилей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минюст США.
Согласно сообщению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в преступную группировку входили семеро граждан России, а также пять граждан Грузии, четверо граждан Азербайджана, трое — Казахстана, двое выходцев из Латвии, двое украинских граждан. Среди обвиняемые также есть граждане США и Турции.
Одиннадцать человек были задержаны в рамках этого дела 24 июля Нью-Йорке, еще несколько — во Флориде и Мичигане.
Отмечается, что в розыске остаются восемь человек, в том числе шестеро россиян.
Согласно обвинению, подозреваемые, изображая продавцов, размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, получали задаток и скрывались. В том числе были созданы подставные фирмы. Ущерб составил около $4,5 млн  Фигурантам дела может грозить срок заключения до 30 лет.
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