В США 25 человек, включая семерых россиян, обвиняют в мошенничестве с продажей автомобилей

Согласно сообщению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка , в преступную группировку входили семеро граждан России , а также пять граждан Грузии , четверо граждан Азербайджана , трое — Казахстана , двое выходцев из Латвии , двое украинских граждан. Среди обвиняемые также есть граждане США и Турции

Одиннадцать человек были задержаны в рамках этого дела 24 июля Нью-Йорке, еще несколько — во Флориде и Мичигане.

Отмечается, что в розыске остаются восемь человек, в том числе шестеро россиян.

Согласно обвинению, подозреваемые, изображая продавцов, размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, получали задаток и скрывались. В том числе были созданы подставные фирмы. Ущерб составил около $4,5 млн Фигурантам дела может грозить срок заключения до 30 лет.