Почему кредитки с большим льготным периодом становятся интереснее кешбэка

Кредитные карты — один из самых популярных поисковых запросов в интернете наряду с ипотекой, вкладами и кредитами наличными, говорится в совместном исследовании Google и компании Tiburon. Опрос проводился среди российских интернет-пользователей 18-54 лет из городов-миллионников. По данным авторов исследования, потенциальная аудитория кредитных карт — почти три четверти населения крупных городов. 38 процентов опрошенных уже пользуются кредитными картами, 36 процентов потенциально готовы их использовать, а 27 процентов не собираются оформлять карты в ближайшие два года.

Главные причины, которые останавливают потенциальных клиентов, — боязнь лишних трат и страх попасть в «кредитное рабство» (об этом заявили 46 процентов респондентов). Среди других барьеров — отсутствие необходимости в дополнительных деньгах (39 процентов), высокая процентная ставка (34 процента), негативное отношение к использованию чужих денег (23 процента) и большая комиссия за снятие наличных (18 процентов).

Оформить новую карту клиентов банков заставляет в основном снижение процентной ставки (этот фактор отметили 60 процентов владельцев карт). Исследование показало любопытный результат: 46 процентов опрошенных может убедить оформить новую кредитку более долгий беспроцентный период, 41 процент — увеличение кредитного лимита, а лучшие условия кешбэка и меньшая стоимость годового обслуживания оказались только на четвертом месте с показателем 38 процентов.

На рынке действительно есть тенденция к увеличению спроса на кредитные карты с долгим грейс-периодом по сравнению с кредитными картами с кешбэком, говорит руководитель дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка Роман Зильбер . «Это обусловлено, в первую очередь, довольно большим спросом на заемные средства, во вторую — сутью продукта: кредитная карта — это денежный резерв с возможностью бесплатно им пользоваться определенное время. Большинству людей важнее экономить, чем получать бонусы за использование карты», — считает он.

Предложение клиентам кредиток с увеличенным грейс-периодом — очень перспективное направление работы, соглашается исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса банка «Русский Стандарт» Ростислав Яныкин. При этом интерес клиентов к использованию карт с выгодными предложениями по кешбэку все-таки тоже увеличивается, уточняет он. «Аналитики банка отмечают уверенный рост оборотов по картам с программами лояльности. Стоит отметить, что активнее копят и тратят накопленные кешбэк-бонусы мужчины — 70 процентов», — говорит банкир. Самое большое количество бонусов клиенты накапливают в сегменте розничной торговли, на автозаправках, а также в ресторанах и в категории «развлечения» (кинотеатры, театры, концерты), рассказывает Яныкин.

Интерес клиентов к картам с большим грейс-периодом и к картам с кешбэком обусловлен разными мотивами: в первом случае им нужен комфортный срок для погашения кредита, во втором — удобный и выгодный платежный инструмент, отмечает вице-президент, директор департамента продуктов и портфельного менеджмента Тинькофф Банка Данил Анисимов.

По мнению вице-президента, начальника управления кредитных продуктов банка ВТБ Дмитрия Полякова , пока у клиентов востребованы оба продукта. «Грейс-период позволяет в течение определенного срока не платить проценты за использование заемных средств. Кешбэк возвращает часть денег клиентов на карту или в виде баллов, которые можно обменять на подарки. Для каждого клиента есть оптимальное соотношение баланса ценовых (ставка, размер комиссии, стоимость обслуживания) и неценовых параметров (размер кредитного лимита, длительность грейс-периода, программы лояльности)», — отмечает он.

Конкуренция в сегменте кредитных карт растет, говорит Анисимов. «Сейчас мы находимся на дне кризисного цикла, поэтому риски по этим продуктам сравнительно низкие: для увеличения продаж банки используют различные решения, в том числе — длинный грейс-период и рассрочки. Основная задача этих решений — привлечь и удержать клиентов», — объясняет он. По словам Анисимова, большинство клиентов находятся в грейс-периоде не всегда, а периодически, и поэтому приносят прибыль банкам. Если клиент пребывает в грейс-периоде постоянно (даже в стандартном, длиной 50-55 дней) и активно пользуется программой лояльности, то он, скорее всего, будет убыточен для банка.

Конкуренция за клиента в сегменте кредитных карт будет только расти

Видна и четкая тенденция к запуску карт рассрочки, она даже более очевидна, чем по картам с долгим грейс-периодом, говорит Анисимов. Эти продукты похожи, соглашается Роман Зильбер. «Часть из них предполагают возможность покупки товаров в рассрочку только у определенного круга партнеров банка и не принимаются в других торговых точках. Другие позиционируются как универсальные с возможностью рассрочки до двух лет, однако такая рассрочка ограничена узким кругом партнеров, а на остальные покупки действует стандартный льготный период», — говорит он. По его словам, конкуренция в сегменте кредитных карт среди банков будет только обостряться — в том числе и по предложению кредиток с удлиненным грейс-периодом.