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Посол США в России отказался увольняться
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Посол США в России отказался увольняться 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Reuters
Посол США Джон Хантсман ответил на статью, опубликованную в The Salt Lake Tribune, автор которой призвал его уйти в отставку после саммита президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.
В частности, он пригласил автора статьи посетить Москву, где тот сможет познакомиться с «сотнями коллег», которые занимаются «стабилизацией самых опасных отношений в мире» и ищут пути для разрешения конфликтов на Украине и в Сирии.
"Я провел ненаучный опрос среди моих коллег, к которым вы обращаетесь, о том, стоит ли мне уволиться. Их смех сказал мне всё, что мне было нужно узнать", — заключил Хантсман.
В начале статьи редакция издания отмечает, что посол Хантсман является братом владельца и издателя The Salt Lake Tribune.
Ранее Хантсман сообщил, что ФБР будет работать над запросом о выдаче 12 россиян.
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