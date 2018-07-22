Посол США в России отказался увольняться

В частности, он пригласил автора статьи посетить Москву , где тот сможет познакомиться с «сотнями коллег», которые занимаются «стабилизацией самых опасных отношений в мире» и ищут пути для разрешения конфликтов на Украине и в Сирии

"Я провел ненаучный опрос среди моих коллег, к которым вы обращаетесь, о том, стоит ли мне уволиться. Их смех сказал мне всё, что мне было нужно узнать", — заключил Хантсман.

В начале статьи редакция издания отмечает, что посол Хантсман является братом владельца и издателя The Salt Lake Tribune.